OPEC Plus Bertindak Bijak, Stabilitas Harga Minyak Untungkan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kenaikan produksi minyak OPEC pada Agustus lalu sebesar 478 ribu barel per hari menjadi sorotan dunia.

Namun, langkah berikutnya dari organisasi produsen minyak terbesar itu justru menunjukkan kehati-hatian.

CEO Rapidan Energy Group, Robbert McNally, menilai langkah OPEC Plus memperlambat laju produksi merupakan strategi yang bijak demi menjaga kestabilan harga minyak global.

“Setelah lonjakan besar di bulan Agustus, Arab Saudi dan negara anggota OPEC Plus lain memang mengurangi besaran kenaikannya. Mereka masih menambah produksi, tetapi dalam jumlah kecil, hanya sekitar 137 ribu barel per hari. Itu pun hanya setengahnya yang benar-benar terealisasi,” ujar McNally dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Selasa (5/11).

Menurut mantan penasihat energi Gedung Putih era Presiden George W. Bush itu, kebijakan tersebut mencerminkan sikap hati-hati menghadapi risiko kelebihan pasokan tahun depan.

“OPEC Plus sadar ada potensi oversupply dari luar kartel, terutama di Amerika, Argentina, Brasil, Guyana, dan Amerika Serikat sendiri. Mereka tidak ingin harga jatuh tajam, karena itu sekarang lebih memilih menahan produksi untuk menjaga harga tetap stabil,” jelasnya.

McNally menegaskan, stabilitas harga minyak tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga konsumen, termasuk Indonesia yang berstatus sebagai importir minyak.

“Produsen dan konsumen sama-sama diuntungkan ketika harga minyak stabil. Itu penting bagi negara seperti Indonesia agar bisa merencanakan investasi dan menjaga kepastian ekonomi energi,” katanya.