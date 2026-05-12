Opel Menyiapkan SUV Listrik Terbaru, Memanfaatkan Platform Milik Leapmotor

Selasa, 12 Mei 2026 – 11:24 WIB
Opel mempersiapkan suv listrik terbaru. Foto: opel

jpnn.com - Produsen otomotif asal Jerman, Opel, dikabarkan tengah menyiapkan SUV listrik terbaru hasil kolaborasi dengan perusahaan otomotif China, Leapmotor.

Langkah tersebut sekaligus menjadi sinyal perubahan strategi Opel setelah sebelumnya memangkas sekitar 650 pekerjaan teknik di kantor pusat mereka di Rüsselsheim, Jerman.

Di tengah efisiensi itu, Opel justru mempercepat pengembangan mobil listrik baru dengan memanfaatkan platform dan teknologi asal China.

Model anyar tersebut disebut bakal hadir sebagai compact SUV dengan ground clearance lebih tinggi.

Sasarannya ialah konsumen keluarga yang membutuhkan kendaraan praktis untuk penggunaan harian di perkotaan.

Meski mengandalkan basis teknologi Leapmotor, Opel memastikan identitas khas Jerman tetap dipertahankan.

SUV listrik itu nantinya akan memakai desain fascia “Opel Vizor”, panel hitam khas Opel yang dipadukan lampu LED terintegrasi.

Tampilan keseluruhannya diperkirakan mengusung gaya sporty dengan pelek berukuran besar, serta overhang depan dan belakang yang pendek.

