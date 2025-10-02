Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

OpenAI Memperkenalkan Aplikasi Sora Berbasis AI, Rival TikTok

Kamis, 02 Oktober 2025 – 11:34 WIB
OpenAI Memperkenalkan Aplikasi Sora Berbasis AI, Rival TikTok - JPNN.COM
OpenAI memperkenalkan aplikasi Sora. Foto: reuters/antara

jpnn.com, JAKARTA - OpenAI memperkenalkan aplikasi media sosial bernama Sora berbasis kecerdasan buatan (AI). Siap bersaing dengan TikTok.

Sora memungkinkan pengguna membuat video diri mereka sendiri maupun bersama teman menggunakan AI untuk dibagikan melalui feed.

Bersamaan dengan itu, OpenAI juga menghadirkan Sora 2 yang merupakan model AI terbaru untuk membuat audio dan video yang menjadi penerus Sora versi tahun lalu.

OpenAI menampilkan sejumlah contoh video yang dihasilkan Sora 2, mulai dari permainan voli pantai, trik skateboard, hingga loncatan gaya “cannonball” dari papan loncat.

Dibanding pendahulunya, model baru disebut lebih realistis karena mampu mengikuti hukum fisika dengan lebih baik.

“Model video sebelumnya cenderung terlalu optimistis objek bisa berubah bentuk atau realitas terdistorsi hanya untuk mengeksekusi perintah teks."

"Di Sora 2, misalnya, jika pemain basket gagal mencetak angka, bola akan memantul dari papan pantul, bukan tiba-tiba masuk ke ring,” tulis OpenAI.

Sementara itu, aplikasi Sora hadir dengan fitur “cameos” yang memungkinkan pengguna mengunggah video dan rekaman suara sekali saja, untuk memverifikasi identitas serta merekam wajah mereka.

TAGS   OpenAI  OpenAI Sora  media sosial Sora  TikTok 
