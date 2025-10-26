Close Banner Apps JPNN.com
OpenAI Siapkan Komposer Virtual: Musik Kini Bisa Dibuat Hanya dengan Teks

Minggu, 26 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Ilustrasi logo OpenAI. Foto: antara/REUTERS/Dado Ruvic/am.

jpnn.com, JAKARTA - OpenAI rupanya tak puas hanya membuat kecerdasan buatan (AI) yang bisa menulis, menggambar, atau berbicara saja.

Kini, perusahaan asal Amerika Serikat itu tengah menyiapkan sesuatu yang lebih “berirama”: AI yang mampu menciptakan musik dari teks dan audio.

Alat tersebut dikembangkan agar pengguna bisa menambahkan musik pengiring ke video yang sudah ada—atau sekadar menyisipkan petikan gitar digital untuk melengkapi vokal yang direkam.

Menariknya, OpenAI disebut bekerja sama dengan para siswa dari Juilliard School, salah satu sekolah seni paling bergengsi di dunia.

Mereka membantu memberi anotasi pada partitur musik untuk menyempurnakan data pelatihan AI tersebut.

Bisa dibilang, otak mesin ini dilatih langsung oleh para musisi kelas dunia.

Belum ada bocoran kapan alat musik generatif itu akan resmi dirilis, atau apakah akan berdiri sendiri sebagai produk baru.

Mungkin juga justru disatukan dengan ChatGPT atau aplikasi video AI mereka, Sora.

TAGS   OpenAI  AI musik  AI komposer musik  OpenAI Sora 
