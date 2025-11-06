Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Operasi Batu Empedu Ditunda, Fahmi Bo Jelaskan Penyebabnya

Kamis, 06 November 2025 – 00:10 WIB
Operasi Batu Empedu Ditunda, Fahmi Bo Jelaskan Penyebabnya - JPNN.COM
Fahmi Bo saat ditemui di kediamannya, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo mengungkap penyebab operasi batu empedu yang seharusnya dijalani harus tertunda.

Dia mengatakan kondisi tiroidnya belum memungkinkan untuk dilakukan operasi.

"Tiroid masih tinggi. Mudah-mudahan, kalau enggak ada apa-apa, lusa operasi batu empedunya," kata Fahmi Bo dalam program FYP di Trans7, Selasa (4/11).

Baca Juga:

Pria berusia 52 tahun itu kemudian menyampaikan kabar terbaru terkait kondisi kesehatannya.

Fahmi Bo mengaku bersyukur keadaannya perlahan makin membaik karena sudah bisa makan.

Selain bisa makan, dia juga senang perlahan juga mulai dapat kembali duduk.

Baca Juga:

Sebelumnya dirinya hanya terbaring akibat penyakit stroke dan gangguan jantung yang diderita.

"Kemarin fisioterapi duduk," jelas pemain film Kampung Zombie itu.

Aktor Fahmi Bo mengungkap penyebab operasi batu empedu yang seharusnya dijalani harus tertunda. Dia mengatakan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fahmi Bo  Fahmi Bo Sakit  Kondisi Fahmi Bo  Fahmi Bo operasi 
BERITA FAHMI BO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp