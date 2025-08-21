Operasi Kelopak Mata Makin Diminati, JEC Eye Hadirkan Layanan Oculoplastic

jpnn.com, JAKARTA - Kelopak mata yang turun, gangguan saluran air mata, atau perubahan bentuk akibat trauma, tidak hanya memengaruhi penampilan, tetapi juga fungsi pelindung mata.

Kondisi-kondisi itu sering kali membutuhkan tindakan medis khusus yang dikenal sebagai oculoplasty, bedah plastik rekonstruksi mata.

"Tindakan ini menggabungkan keahlian oftalmologi dan bedah plastik untuk memulihkan fungsi sekaligus memperbaiki estetika," kata dokter spesialis mata sub spesialis orbita, okuloplastik dan rekonstruksi di JEC Eye Hospitals & Clinics, Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM di Jakarta, Kamis (21/8).

Terkait itu, salah satunya dikenal sebagai Oculoplasty, yakni subspesialisasi oftalmologi yang fokusnya pada diagnosis dan tatalaksana kelainan di area sekitar bola mata, termasuk kelopak, orbita, dan sistem saluran air mata.

Dari sisi estetika, prosedur yang populer meliputi blepharoplasty kelopak atas maupun bawah untuk mengoreksi kulit berlebih dan kantung mata, double eyelid surgery, hingga perawatan non-bedah seperti botox.

"Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara fungsi penglihatan, kenyamanan, penampilan wajah, dan rasa percaya diri pasien," ungkapnya.

Dokter Dyah menyebutkan, di Asia, faktor genetika dan anatomi turut berperan atas tingginya permintaan tindakan tersebut.

Merujuk hasil riset di jurnal Nature (scientific report) tercatat sekitar 50 persen populasi Asia memiliki kelopak mata tanpa lekukan (monolid) atau dengan lekukan minimal, yang menjadikan prosedur seperti double eyelid surgery populer.