Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 Resmi Digelar, Ada Target Begini di Riau

jpnn.com, RIAU - Polda Riau menggelar Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 dengan mengerahkan 1.126 personel gabungan.

Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 2-15 Februari 2026, sebagai upaya konkret menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Pelaksanaan operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan yang dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, pada Senin (2/2).

Baca Juga: Polda Riau Menggelar Pet Parade Mengenang Reno K9

Dalam amanatnya, Wakapolda menegaskan bahwa sektor lalu lintas memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan masyarakat, sekaligus menopang stabilitas ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

“Lalu lintas adalah urat nadi pergerakan manusia dan barang. Jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya serius, bukan hanya kecelakaan, tetapi juga kerugian ekonomi dan penurunan kualitas hidup,” tegas Brigjen Hengki.

Dia menekankan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sistem lalu lintas harus diwujudkan secara aman, selamat, tertib, dan efisien, sehingga menuntut disiplin dan kesadaran seluruh pengguna jalan.

Wakapolda juga mengungkapkan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab dominan kecelakaan lalu lintas, dengan persentase mencapai 80 hingga 90 persen.

“Kurangnya konsentrasi, perilaku ugal-ugalan, serta rendahnya disiplin berlalu lintas masih menjadi persoalan utama. Kesalahan kecil di jalan bisa berujung fatal,” ujarnya.