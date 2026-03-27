Operasi Ketupat 2026, Angka Kecelakaan dan Fatalitas Korban Menurun Drastis

jpnn.com, CIKAMPEK - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan adanya penurunan signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas selama masa mudik dan balik Lebaran 2026.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), angka fatalitas atau korban meninggal dunia menurun drastis.

Hal ini disampaikan seusai rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono, dan Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin di Command Center PJR Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (27/3).

"Hasil analisa kami, jumlah kecelakaan dalam rangka Operasi Ketupat ada penurunan fatalitas korban sebanyak 30,4 persen," kata Irjen Agus.

Menurutnya, angka itu disebut sudah valid setelah dilakukan pengecekan mendalam terhadap setiap peristiwa kecelakaan yang terjadi di lapangan.

Selain angka kematian, jumlah total peristiwa kecelakaan secara keseluruhan juga mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan tingkat kewaspadaan pengendara dan efektivitas pengamanan petugas meningkat.

"Untuk peristiwa kecelakaan selama Operasi Ketupat secara umum turun sebesar 5,3 persen. Ini data yang sudah firm kami kumpulkan," tambahnya.

Meski angka kecelakaan menurun, Korlantas meminta masyarakat untuk tidak lengah selama arus balik.