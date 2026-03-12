Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Operasi Ketupat Lodaya 2026 Dimula, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Ini

Jumat, 13 Maret 2026 – 00:32 WIB
Operasi Ketupat Lodaya 2026 Dimula, Kapolda Jabar Sampaikan Pesan Ini - JPNN.COM
Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2026 di Mapolda Jabar, Kamis (12/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan Operasi Ketupat Lodaya 2026 resmi dimulai pada Jumat (13/3) pukul 00.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan seusai pelaksanaan Apel Gelar Pasukan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kamis (12/3).

Rudi mengatakan apel gelar pasukan menjadi penanda kesiapan seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Baca Juga:

"Baru saja kami melaksanakan gelar pasukan hang menandai bahwa Operasi Ketupat Lodaya 2026 akan dimulai nanti malam pukul 00.00 WIB tanggal 13 Maret 2026," kata Rudi seusai kegiatan apel.

Menurut Rudi, pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh unsur terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai inspektur upacara dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dari Kodam III/Siliwangi, Lanal, Lanud, serta berbagai instansi terkait seperti BPBD dan tim SAR.

Baca Juga:

"Ini menunjukkan kebersamaan masyarakat Jawa Barat dan Pemerintah Jawa Barat dalam melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan arus balik Lebaran," ujarnya.

Dia menegaskan Operasi Ketupat Lodaya 2026 mengusung tagline 'Mudik Aman, Keluarga Bahagia'.

Operasi Ketupat Lodaya resmi dimulai 13 Maret pukul 00.00 WIB. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan sampaikan pesan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Ketupat Lodaya 2026  Kapolda Jabar  Rudi Setiawan  Arus Mudik  Mudik Lebaran 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp