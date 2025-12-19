Operasi Lilin Jaya 2025 Dimulai, Polres Priok Pasang 4 Pos dan 75 Personel

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Jaya-2025 pada Jumat (19/12). Apel yang dipimpin Kapolres AKBP Martuasah H. Tobing ini merupakan pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana prasarana untuk mengamankan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kapolres menyampaikan duka atas bencana alam di Sumatera dan mengajak mendoakan korban. Ia menegaskan, survei Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat mencapai 119,5 juta orang.

"Polri bersama stakeholder melaksanakan Operasi Lilin 2025 selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, dengan melibatkan 146.701 personel gabungan serta didukung ribuan Pos Pengamanan, Pos Pelayanan dan Pos Terpadu," ujar Martuasah.

Pengamanan akan fokus pada pemetaan gangguan, rekayasa lalu lintas, pengamanan tempat ibadah, objek vital, wisata, serta kesiapsiagaan bencana.

Kapolres juga mengapresiasi seluruh personel TNI-Polri dan stakeholder.

“Keberhasilan pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan jadikan sebagai ladang ibadah,” tegasnya.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah mendirikan 4 pos, terdiri dari Pos Terpadu, Pos Pelayanan, dan tiga Pos Pengaman, dengan total 75 personel yang tersebar. Apel diikuti 145 personel gabungan dari Polres Priok, Polsek jajaran, Kodim, Syahbandar, dan KKP, menandai kesiapan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. (tan/jpnn)