Operasi Lilin Lodaya 2025, Ini Titik Rawan Macet dan Keramaian di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Sejumlah titik di wilayah Kabupaten Karawang diprediksi akan mengalami peningkatan kepadatan aktivitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Karawang menggelar pengamanan melalui Operasi Lilin Lodaya 2025.

Polres Karawang telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah titik rawan kemacetan dan keramaian, baik di jalur lalu lintas, pusat keramaian, hingga lokasi wisata yang diperkirakan ramai dikunjungi masyarakat selama libur Nataru.

Baca Juga: Karawang Jadi Lokasi Percontohan Program Kampung Zakat 2025

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan bahwa pengamanan difokuskan pada jalur tol dan jalur arteri sebagai antisipasi arus mudik dan balik libur Nataru, serta pada pusat aktivitas masyarakat.

“Untuk jalur tol, kami menyiapkan pos pengamanan di Rest Area KM 42B, Rest Area KM 57A, dan Rest Area KM 62B Jalan Tol Jakarta–Cikampek guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas,” kata Wildan dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Sementara di jalur arteri, pos pengamanan disiagakan di sejumlah titik strategis, di antaranya Tanjungpura, Pendeuy, Terminal Klari, Kosambi, Dawuan, Jomin, dan Cikalong.

Secara keseluruhan, Polres Karawang menyiapkan 23 pos pengamanan, yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.

Selain itu, satu pos terpadu disiapkan di Bundaran Ciplaz, serta pos pelayanan di kawasan Galuh Mas, mengingat kedua lokasi tersebut diprediksi menjadi pusat keramaian, khususnya pada malam pergantian tahun.