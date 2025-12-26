Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Operasi Lilin Musi 2025, Polda Sumsel Patroli di Pasar hingga Tempat Wisata

Jumat, 26 Desember 2025 – 16:41 WIB
Personel Polda Sumsel saat melakukan patroli di tempat wisata Jakabaring Palembang, Jumat (26/12/2025). Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Polda Sumsel) melalui Subsatgas Pengamanan Keramaian melaksanakan patroli di sejumlah titik keramaian di Kota Palembang, Jumat (26/12).

Patroli ini dilakukan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Operasi Lilin Musi 2025.

Kegiatan patroli yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut menyasar beberapa lokasi strategis dan pusat aktivitas masyarakat, di antaranya Pasar Kuto, Danau Jakabaring, Masjid Agung Palembang, Pasar 16 Ilir, Palembang Square, serta Hotel Arista.

Patroli dipimpin langsung Kasubsatgas Pam Keramaian Polda Sumsel AKBP Raswidiati Anggraini dengan kekuatan 16 personel yang terbagi dalam tiga regu.

"Tadj pagi 16 personel melakukan patroli di sejumlah tempat perbelanjaan serta tempat wisata," ungkap Raswidiati.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, jumlah pengunjung di Pasar Kuto tercatat mencapai sekitar 200 orang, sementara di kawasan Danau Jakabaring terdapat sekitar 50 pengunjung.

Selain melakukan patroli, petugas juga berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat.

"Kami memberikan imbauan kamtibmas kepada petugas keamanan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak pidana serta segera berkoordinasi dengan Polsek terdekat apabila terjadi gangguan keamanan," kata Raswidiati.

