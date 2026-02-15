Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Operasi Pekat Musi 2026, Polda Sumsel Sikat Jaringan Narkoba & Kejahatan Jalanan

Minggu, 15 Februari 2026 – 18:45 WIB
Operasi Pekat Musi 2026, Polda Sumsel Sikat Jaringan Narkoba & Kejahatan Jalanan - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) dan polres jajaran membongkar sejumlah kasus kejahatan dalam Operasi Pekat Musi 2026.

Polisi dalam beberapa hari terakhir membongkar rentetan kasus menonjol, mulai dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu, pencurian dengan pemberatan (curat), hingga pencegahan aksi tawuran remaja. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu'min Wijaya mengatakan bahwa operasi ini merupakan langkah tegas Polri dalam memberantas penyakit masyarakat. 

Baca Juga:

"Kami berkomitmen penuh menciptakan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif dengan menyasar narkoba, premanisme, hingga kepemilikan senjata tajam ilegal," kata Nandang, Minggu (15/2).

Nandang mengatakan Polda Sumsel bersama seluruh jajaran polres berkomitmen penuh menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Melalui Operasi Pekat Musi 2026, kami menyasar berbagai penyakit masyarakat seperti narkoba, premanisme, hingga kepemilikan senjata tajam ilegal," jelas Nandang. 

Baca Juga:

Salah satu keberhasilan ialah petugas menangkap tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polres Ogan Ilir dan Polres Muratara.

Di Ogan Ilir, petugas mengamankan pria berinisial A (47), dengan barang bukti sabu-sabu seberat bruto 9,13 gram.

Polda Sumsel dan polres jajaran membongkar sejumlah kasus kejahatan dalam Operasi Pekat Musi 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Sumsel  operasi pekat musi  Polisi  narkoba  Kejahatan jalanan 
BERITA POLDA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp