Operasi Pesta Copet, Iqbaal Ramadhan Jadi Jamet

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi, Imajinari kembali dengan gebrakan terbaru berupa film berjudul Operasi Pesta Copet.

Operasi Pesta Copet merupakan sebuah film drama komedi yang menjadi debut penyutradaraan Edy Khemod, dengan produser Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbaal Ramadhan.

Dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan, Kristo Immanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba, keempatnya bakal menjadi komplotan copet konser yang meresahkan.

Melalui teaser poster yang dirilis, keempatnya tampil berbeda, termasuk Iqbaal Ramadhan yang untuk pertama kalinya terlihat seperti ‘jamet’.

Mengambil latar di festival musik besar Indonesia, Pestapora, sebagai arena operasi pencopetan, Iqbaal, Kristo, Zulfa, dan Kawai akan menunjukkan aksi nekat mereka di tengah ribuan penonton.

Operasi Pesta Copet akan menjadi kolaborasi paling tidak terduga tahun ini, menggandeng promotor festival musik terbesar di Indonesia, dengan Direktur Festival Pestapora Kiki Aulia Ucup sebagai produser eksekutif, serta kualitas produksi dari Imajinari, film itu menjadi perayaan terbesar dari kultur festival musik dan film di Indonesia.

Namun, juga mengangkat tentang sisi dramatis dari para manusia di baliknya, serta isu yang relevan dengan situasi Indonesia saat ini.

“Operasi Pesta Copet menjadi produksi Imajinari yang paling nekat sejauh ini. Film dengan set festival asli Pestapora dengan puluhan ribu penonton, yang menceritakan tentang operasi copet di konser,” ungkap produser Ernest Prakasa.