Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Operasi SAR Korban Ponpes Al Khoziny Diteruskan Sampai Semuanya Ditemukan

Senin, 06 Oktober 2025 – 19:45 WIB
Operasi SAR Korban Ponpes Al Khoziny Diteruskan Sampai Semuanya Ditemukan - JPNN.COM
Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii saat memberikan keterangan terkini terkait korban Ponpes Al Khoziny, di Sidoarjo, Rabu (1/10/2025). ANTARA/Fahmi Alfian

jpnn.com, JAKARTA - Operasi pencarian dan evakuasi korban runtuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, diteruskan sampai seluruh lokasi dinyatakan selesai dibersihkan dan tidak ada korban yang tersisa.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengatakan meskipun Basarnas memiliki ketentuan standar operasi selama tujuh hari dengan kemungkinan perpanjangan tiga hari, kasus Al-Khoziny akan ditangani secara khusus mengingat jumlah korban yang besar dan kondisi bangunan yang rumit.

“Operasi dinyatakan selesai setelah tempat kejadian benar-benar clear, seluruh reruntuhan bisa dipisahkan, dan dipastikan tidak ada korban lagi,” kata Mohammad Syafii dalam konferensi pers, Senin.  

Baca Juga:

Hingga hari ini atau hari kedelapan sejak bangunan roboh, operasi masih berlangsung 24 jam penuh dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI/Polri, BNPB, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran hingga sukarelawan berbagai instansi terkait. 

Bahkan, Syafii menambahkan bahwa meski operasi SAR nantinya selesai, kegiatan penanganan pascabencana tetap berlanjut di bawah koordinasi BNPB dan kementerian terkait lainnya sesuai fungsi masing-masing.

"Jadi, bukan berarti kegiatan terkait kejadian ini berhenti. Masih ada tindakan lanjutan yang akan dilakukan setelah operasi SAR dinyatakan tuntas,” kata dia yang berada di posko darurat untuk mengawasi langsung operasi dari lokasi kejadian itu.

Baca Juga:

Data dari posko tanggap darurat di Sidoarjo itu per Senin pukul 18.38 WIB mencatat jumlah 169 orang dievakuasi.

Sebanyak 104 orang dievakuasi selamat dalam penanganan medis dan selebihnya meninggal dunia.

Basarnas menyatakan operasi SAR korban Ponpes Al Khoziny Sidoarjo diteruskan sampai seluruh korban dievakuasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo  Pondok Pesantren Al Khoziny  Ponpes Al Khoziny  jumlah korban Ponpes Al Khoziny  korban ambruknya ponpes Al Khoziny  Basarnas 
BERITA PONPES AL-KHOZINY SIDOARJO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp