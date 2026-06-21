Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Operasi Senpi Musi 2026, Polres OKI Sita 77 Senjata Rakitan dari Warga

Minggu, 21 Juni 2026 – 20:05 WIB
Operasi Senpi Musi 2026, Polres OKI Sita 77 Senjata Rakitan dari Warga - JPNN.COM
Konferensi pers soal senjata api rakitan di Polres OKI. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Operasi Senpi Musi 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menunjukkan hasil signifikan. 

Dalam sepekan pertama operasi, Polres OKI berhasil mengungkap tiga kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tiga tersangka yang diamankan. 

Di saat yang sama, puluhan warga secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi. 

Baca Juga:

Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto menerangkan, sejak operasi digelar pada 12 Juni hingga 19 Juni 2026, pihaknya telah mengamankan tiga orang yang diduga memiliki dan menguasai senjata api maupun amunisi tanpa izin. 

Ketiga tersangka masing-masing berinisial E (56), warga Kecamatan Pampangan, AS (38) Warga Kecamatan Israh Pulau Padang, dan AR (20) warga Kecamatan Pampangan. 

"Dari hasil pengungkapan tersebut, anggota menyita satu pucuk airsoft gun, dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver, serta sejumlah amunisi berbagai kaliber," tutur Eko, Minggu (21/6). 

Baca Juga:

Eko menjelaskan bahwa kasus pertama terungkap di Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan pada 14 Juni 2026. Dari tersangka E, petugas menemukan satu pucuk airsoft gun dan butir amunisi aktif kaliber 38 milimeter. 

Selanjutnya, pada 16 Juni 2026, polisi mengamankan AS di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang. Dari tangan tersangka disita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver, dua butir peluru aktif kaliber 9 milimeter, dan satu selongsong peluru. 

Setelah sepekan melaksakan Operasi Senpi Musi 2026, Polres OKI menangkap 3 pelaku kepemilikan senpi ilegal dan 77 senpira dari warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Senpi Musi 2026  Operasi Musi 2026  Polres OKI  Ogan Komering Ilir 
BERITA OPERASI SENPI MUSI 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp