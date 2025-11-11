Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Operasi Sikat II Musi 2025, Polda Sumsel Tangkap Pelaku Pencurian Motor

Selasa, 11 November 2025 – 16:01 WIB
Operasi Sikat II Musi 2025, Polda Sumsel Tangkap Pelaku Pencurian Motor - JPNN.COM
Tersangka saat diamankan, Senin (10/11/2025) malam. Foto: dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com - Seorang pria berinisial HY (26) ditangkap setelah ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang, Senin (10/11/2025) malam kemarin. 

Dir Reskrimum Polda Sumsel Kombes Pol Johannes Bangun membenarkan peristiwa tersebut. 

"Penangkapan terhadap tersangka ini setelah kami menerima laporan dari korban AF (28), kehilangan satu unit sepeda motor yang terparkir di teras rumahnya," ujar Johannes, Selasa (11/11/2025). 

Baca Juga:

Tak lama setelah laporan diterima, Tim Unit 1 Subdit III Jatanras Polda Sumsel yang tengah melakukan patroli di sekitar lokasi mencurigai dua orang yang terlihat sedang mencoba membuka kunci motor menggunakan alat khusus. 

"Petugas bersama warga sekitar segera bertindak cepat dan mengamankan satu pelaku, HY (26)," ungkap Johannes. 

Sementara rekan pelaku berinisial A (35) melarikan diri. Polisi kini telah menetapkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sedang memburu keberadaannya.

Baca Juga:

"Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka HY mengakui perbuatannya dan mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di wilayah Palembang," kata Johannes. 

Dari tangan tersangka, polisi menyita satu unit sepeda motor milik korban, satu set kunci Y yang telah dimodifikasi, serta pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi.

Tim Polda Sumsel menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial HY (26) saat hendak beraksi di Sukarami Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian  Pencurian Motor  Polda Sumsel  Palembang  mencuri 
BERITA PENCURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp