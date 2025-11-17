Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Operasi Zebra 2025 Dimulai, Kapolda Irjen Herry Soroti Angka Kecelakaan yang Tinggi  

Senin, 17 November 2025 – 14:49 WIB
Operasi Zebra 2025 Dimulai, Kapolda Irjen Herry Soroti Angka Kecelakaan yang Tinggi   - JPNN.COM
Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolda Riau, Senin 17 November 2025. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau resmi memulai pelaksanaan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 setelah menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolda Riau, Senin 17 November 2025.

Apel dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Dirlantas Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat, hingga pihak terkait lainnya.

Operasi Zebra akan berlangsung selama dua pekan, mulai 17 hingga 30 November 2025.

Baca Juga:

Fokus utama operasi tahun ini adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di seluruh wilayah Riau.

Irjen Herry menyoroti tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas di Riau sepanjang Januari hingga November 2025.

Tercatat, ada sebanyak 2.131 kasus kecelakaan dengan 446 korban meninggal dunia.

Baca Juga:

“Angka ini harus menjadi perhatian semua pihak. Mayoritas kecelakaan terjadi karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas,” tegas Kapolda Irjen Herry.

Irjen Herry menekankan 85 persen kecelakaan disebabkan oleh human error atau kesalahan pengguna jalan.

Polda Riau resmi memulai pelaksanaan Operasi Zebra Lancang Kuning 2025 yang akan berlangsung selama dua pekan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Zebra 2025  Polda Riau  Irjen Herry Heryawan  kecelakaan  Angka kecelakaan  lalu lintas 
BERITA OPERASI ZEBRA 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp