Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Operasi Zebra Maung 2025 di Banten, Polisi Fokus Pada 8 Pelanggaran Ini

Kamis, 20 November 2025 – 18:00 WIB
Operasi Zebra Maung 2025 di Banten, Polisi Fokus Pada 8 Pelanggaran Ini - JPNN.COM
Kapolda Banten Irjen Hengki saat memeriksa kesiapan personel yang bertugas dalam Operasi Zebra Maung 2025. Foto: Humas Polda Banten

jpnn.com - Polda Banten menggelar Operasi Zebra Maung 2025 selama 14 hari terdapat delapan sasaran utama dalam pelanggaran lalu lintas.

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan Operasi Zebra Maung dimulai sejak 17 sampai 30 November 2025.

"Pelaksanaan Operasi Zebra Maung sebagai upaya strategis mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas," ucap Irjen Hengki.

Baca Juga:

Irjen Hengki membeberkan ada delapan prioritas pelanggaran dalam Operasi Zebra Maung 2025, antara lain menggunakan telepon seluler saat berkendara, melawan arus, mengemudi dalam pengaruh alkohol, knalpot tidak sesuai standar, kendaraan melebihi muatan, penggunaan strobo, dan pengendara di bawah umur.

"Penegakan hukum tidak hanya untuk menindak, tetapi mendidik masyarakat agar tertib berlalu lintas supaya itu menjadi budaya bukan sekadar kewajiban," ujarnya.

Menurut dia, tertib dalam berlalu lintas harus terus ditingkatkan karena angka kecelakaan di Banten masih tergolong tinggi.

Baca Juga:

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan seperti melawan arus, pelanggaran marka, kecepatan berlebih, dan menggunakan telepon seluler saat berkendara.

"Jadi, tujuan dari operasi ini adalah meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas," kata dia.

Kapolda Banten Irjen Hengki menyebut angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya masih tergolong tinggi. Ini fokus dalam Operasi Zebra Maung 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Operasi Zebra  Banten  Operasi Zebra Maung 2025  Kapolda Banten Irjen Hengki  Irjen Hengki 
BERITA OPERASI ZEBRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp