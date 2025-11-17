Operasi Zebra Musi 2025 di Banyuasin Dimulai, Hindari 7 Pelanggaran Ini

jpnn.com, BANYUASIN - Operasi Zebra Musi Tahun 2025 di Banyuasin resmi dimulai hari ini Senin (17/11/2025) hingga 30 November 2025.

Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menjelaskan Operasi Zebra Musi 2025 tak hanya melibatkan personell Polres, tetapi juga didukung oleh TNI dari Kodim 0430/Banyuasin, Dishub, dan Satpol PP Kabupaten Banyuasin.

"Tujuan dari operasi ini untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam tertib berlalu Lintas dan mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang mantap dan kondusif di Kabupaten Banyuasin," jelas Ruri.

Dalam arahannya, Ruri menegaskan Operasi Zebra kali ini mengutamakan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Ada tujuh sasaran prioritas penindakan pada Operasi Zebra Musi 2025, yakni pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengendara atau pengemudi di bawah umur.

Kemudian pengendara tanpa helm standar dan kendaraan berknalpot brong, pengemudi dalam pengaruh alkohol, pengendara yang melawan arus Kendaraan ODOL (over dimension–over loading), TNKB yang tidak sesuai spektek, serta aksi balapan liar.

Ruri juga meminta seluruh personel yang terlibat untuk mengedepankan tindakan humanis. Namun, tetap tegas dan profesional.

"Keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama, sehingga tiap anggota harus bertugas sesuai prosedur, menjaga etika, dan mengutamakan pelayanan," pinta Ruri.