Operasikan 950 Armada, TransGo Perkuat Posisi Sebagai Fleet Operator Ride-Hailing

Senin, 23 Maret 2026 – 18:42 WIB
TransGo operasikan 950 armada di Jabodetabek, perkuat peran di ekosistem ride-hailing.

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penyedia kendaraan, TransGo Rental Group, terus memperkuat posisinya di sektor transportasi digital dengan mengoperasikan lebih dari 950+ unit armada di wilayah Jabodetabek hingga Maret 2026.

Ekspansi armada tersebut mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan operasional.

Melalui entitas operasionalnya, PT TransGo Mobility Rental, perusahaan menjalankan model bisnis fleet operator dengan menyediakan kendaraan bagi mitra pengemudi platform ride-hailing.

Pertumbuhan signifikan terjadi setelah kerja sama strategis dengan GoTo pada Mei 2025 dalam program penyediaan kendaraan bagi mitra driver, yang mendorong peningkatan jumlah armada secara cepat.

Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, TransGo berhasil menambah hingga 700 unit kendaraan, memperkuat kapasitas sebagai pemasok armada bagi mitra pengemudi di ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

Ekspansi berlanjut pada Desember 2025 melalui kemitraan dengan Grab Indonesia, dengan komitmen penyediaan hingga 1.000 unit kendaraan sepanjang 2026 untuk memperluas jaringan operasional.

Selain itu, TransGo juga mengadopsi kendaraan listrik melalui kerja sama dengan Maka Motors. Saat ini, lebih dari 400 unit motor listrik telah beroperasi dalam jaringan armada perusahaan.

Direktur Utama TransGo Rental Group, Muhammad Qolbu Almarifah, mengatakan kebutuhan kendaraan bagi mitra pengemudi terus meningkat seiring berkembangnya layanan transportasi berbasis aplikasi.

TransGo operasikan 950+ armada di Jabodetabek, perkuat peran di ekosistem ride-hailing.

