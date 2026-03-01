Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Operasional Bandara Soetta Tetap Kondusif, 17 Penerbangan Rute Timur Tengah Dibatalkan

Minggu, 01 Maret 2026 – 21:25 WIB
Penerbangan internasional. Ilustrasi Foto: Soetomo Samsu/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tetap kondusif meskipun terdapat penyesuaian jadwal penerbangan ke rute kawasan Timur Tengah.  Sebanyak 15 rute penerbangan dalam status cancelled atau dibatalkan.

Pgs. Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Soetta Aziz Fahmi Harahap menyampaikan bahwa tercatat sebanyak 39 penerbangan rute Timur Tengah terjadwal hari ini. Jumlah itu terdiri dari 20 penerbangan kedatangan dan 19 keberangkatan. Dari 39 itu, tercatat 38 penerbangan reguler dan satu charter.

Adapun perincian rute penerbangan itu meliputi Abu Dhabi (AUH) tiga, Doha (DOH) 8, Dubai (DXB) 4, Istanbul (IST) 2 , Jeddah (JED) 17, serta Madinah (MED) 3. Sampai dengan pembaruan terakhir, tercatat 17 penerbangan yang terkonfirmasi cancelled, dengan perincian sebagai berikut:

Rute Abu Dhabi (AUH):

 • Etihad Airways EY474 (Arrival) – Cancelled

 • Etihad Airways EY472 (Arrival) – Cancelled

 • Etihad Airways EY473 (Departure) – Cancelled

Rute Doha (DOH):

Operasional Bandara Soetta tetap kondusif meskipun 17 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan.

