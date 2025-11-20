Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Operasional Kereta MRT Terhenti, Penumpang Turun di Jalur Layang

Kamis, 20 November 2025 – 15:18 WIB
Operasional Kereta MRT Terhenti, Penumpang Turun di Jalur Layang - JPNN.COM
Info Rute MRT Jakarta. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional dan sejumlah kereta menghentikan layanan. Sejumlah kereta dan layanan MRT Jakarta terhenti sekitar pukul 10.26 WIB.

Salah seorang pengguna MRT Jakarta, Misrohatun mengatakan bahwa kereta yang dinaiki dirinya berhenti di tengah jalan saat perjalanan dari Bundaran HI ke Blok A.

“Blok A lewat 300 meter tiba-tiba mati, kereta berhenti mendadak, katanya semuanya di Senayan juga kayaknya seluruh MRT,” ucap Misro saat dihubungi wartawan, pada Kamis (20/11).

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo menuturkan pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

“Ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi pada hari ini,” kata Rendy dalam keterangannya.

Menurut dia, gangguan operasional disebabkan pohon tumbang pada rute transisi dari Stasiun Senayan Mastercard menuju ASEAN yang mengakibatkan padamnya listrik.

Baca Juga:

“Saat ini MRT Jakarta hanya melayani rute Stasiun Lebak bulus hingga Stasiun Blok M BCA dan rute sebaliknya,” tuturnya.

Rendy menuturkan saat ini tim operasional dan teknis MRT Jakarta sedang melakukan penanganan untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal sesegera mungkin.

Kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional dan sejumlah kereta menghentikan layanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MRT Jakarta  MRT Mogok  Jakarta  penumpang MRT 
BERITA MRT JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp