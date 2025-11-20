Operasional Kereta MRT Terhenti, Penumpang Turun di Jalur Layang

jpnn.com, JAKARTA - Kereta MRT Jakarta mengalami gangguan operasional dan sejumlah kereta menghentikan layanan. Sejumlah kereta dan layanan MRT Jakarta terhenti sekitar pukul 10.26 WIB.

Salah seorang pengguna MRT Jakarta, Misrohatun mengatakan bahwa kereta yang dinaiki dirinya berhenti di tengah jalan saat perjalanan dari Bundaran HI ke Blok A.

“Blok A lewat 300 meter tiba-tiba mati, kereta berhenti mendadak, katanya semuanya di Senayan juga kayaknya seluruh MRT,” ucap Misro saat dihubungi wartawan, pada Kamis (20/11).

Sementara itu, Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta Rendy Primartantyo menuturkan pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

“Ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi pada hari ini,” kata Rendy dalam keterangannya.

Menurut dia, gangguan operasional disebabkan pohon tumbang pada rute transisi dari Stasiun Senayan Mastercard menuju ASEAN yang mengakibatkan padamnya listrik.

“Saat ini MRT Jakarta hanya melayani rute Stasiun Lebak bulus hingga Stasiun Blok M BCA dan rute sebaliknya,” tuturnya.

Rendy menuturkan saat ini tim operasional dan teknis MRT Jakarta sedang melakukan penanganan untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan normal sesegera mungkin.