Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

OPM Penembak Warga Sipil Yahukimo Tewas dalam Kontak Senjata dengan TNI di Awingbon

Jumat, 24 Juli 2026 – 20:12 WIB
OPM Penembak Warga Sipil Yahukimo Tewas dalam Kontak Senjata dengan TNI di Awingbon - JPNN.COM
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto bersama sejumlah perwira tinggi TNI saat menggelar konferensi pers di Timika, Papua Tengah beberapa waktu lalu. ANTARA/Istimewah

jpnn.com, PEGUNUNGAN BINTANG - Seorang anggota kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas ditembak saat operasi di Kampung Kalo Fis, Distrik Awingbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto dalam keterangannya di Timika, Jumat, mengatakan anggota OPM tersebut diduga terlibat dalam pembunuhan tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo pada Senin (20/7).

"Kelompok OPM tiba-tiba menembaki personel TNI sehingga satgas mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang, peraturan yang berlaku, serta rules of engagement (ROE) untuk memastikan tindakan yang kami lakukan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM," kata Lucky.

Baca Juga:

Menurut dia, saat hendak ditangkap, anggota kelompok OPM melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan ke arah personel TNI sehingga satgas mengambil tindakan tegas.

Ia mengatakan identitas anggota OPM yang tewas tersebut masih belum diketahui.

Lucky menambahkan anggota OPM lainnya melarikan diri ke hutan setelah salah seorang rekannya tewas dalam operasi tersebut.

Baca Juga:

Ia menegaskan TNI akan mengambil tindakan tegas dalam situasi yang mengancam keselamatan personel maupun masyarakat dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pangkogabwilhan III juga mengimbau anggota OPM menghentikan aksi kekerasan dan menyerahkan senjata.

Seorang anggota kelompok separatis OPM tewas ditembak saat operasi di Kampung Kalo Fis, Distrik Awingbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   OPM  separatis Organisasi Papua Merdeka  Pegunungan Bintang  Kelompok separatis  Anggota OPM Ditembak Mati 
BERITA OPM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp