Oppo Rilis ColorOS 16, Fitur O+ Connect Permudah Transfer File ke Perangkat Apple

jpnn.com, JAKARTA - Oppo kembali menghadirkan inovasi baru untuk perangkatnya melalui peluncuran pembaruan sistem operasi ColorOS 16 pada Selasa (9/2).

Versi terbaru itu membawa terobosan baru pada smartphonenya seperti teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan konektivitas lebih lancar.

Sistem interface terbaru itu dirancang untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih cerdas, intuitif, dan responsif guna mendukung efisiensi aktivitas harian penggunanya.

Dari siaran persnya, Selasa (9/6), pembaruan berskala besar itu akan mendarat terlebih dahulu pada perangkat flagship mereka, yakni Oppo Find X9 Ultra dan Find X9s.

Lewat integrasi AI yang mendalam, kedua ponsel itu diharapkan bisa membantu pengguna bekerja lebih produktif, berkreasi lebih bebas, dan menjalankan multitasking dengan nyaman.

Salah satu daya tarik utama dari ColorOS 16 itu adalah Live Space yang menawarkan visualisasi layar kunci lebih intuitif dan mulus untuk digunakan sehari-hari.

Setiap transisi dirancang untuk berjalan lebih halus, menciptakan pengalaman yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi terasa lebih natural dan responsif di setiap sentuhan.

Selain itu, dengan tampilan yang lebih rapi dan minim distraksi, pengguna dapat tetap mengikuti berbagai pembaruan penting tanpa harus terus berpindah antar aplikasi.