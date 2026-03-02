Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ops Pekat Musi 2026: Polisi Ringkus Begal Motor, Ada Tembakan yang Dilepaskan

Senin, 02 Maret 2026 – 14:28 WIB
Ops Pekat Musi 2026: Polisi Ringkus Begal Motor, Ada Tembakan yang Dilepaskan - JPNN.COM
Tersangka beserta barang bukti saat diamankan di Polres Ogan Ilir. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, OGAN ILIR - Tim gabungan Satreskrim Polres Ogan Ilir meringkus pelaku begal motor bernama Derci Saputra (30) dalam Operasi Pekat Musi 2026.

Residivis tersebut ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Muara Medan, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Selasa (24/2/2026).

Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Mukhlis mengungkap bahwa penangkapan itu merupakan hasil pengembangan laporan korban bernama M. Ridho Aprillah (15). 

Baca Juga:

Korban dibegal menggunakan senjata tajam di Jalan Burai, Tanjung Batu pada pertengahan Januari lalu.

"Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena berusaha melarikan diri ke area perkebunan sawit saat akan diamankan, meski petugas sudah memberikan tembakan peringatan," ungkap Mukhlis, Senin (2/3/2026). 

Aksi pembegalan terjadi pada Kamis (15/1/2026) pelaku mengancam korban dengan pisau dan merampas satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban. 

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, diketahui tersangka merupakan residivis yang sudah dua kali melakukan aksi serupa di wilayah hukum Polda Lampung. 

Dalam penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain, satu unit sepeda motor Honda Beat (milik korban), saru unit sepeda motor PCX (digunakan pelaku saat beraksi). 

Derci Saputra (20) pelaku begal di Ogan Ilir diringkus dalam Operasi Pekat Musi 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Begal Motor  Ops Pekat Musi 2026  polres ogan ilir  polisi ringkus begal motor 
BERITA BEGAL MOTOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp