JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

Opsi Layanan Berlangganan WhatsApp Plus, Ini Perbedaannya dari Versi Reguler

Sabtu, 07 Maret 2026 – 05:59 WIB
Opsi Layanan Berlangganan WhatsApp Plus, Ini Perbedaannya dari Versi Reguler
Ilustrasi WhatsApp. Foto: Pixabay

jpnn.com - Platform pesan instan WhatsApp tengah menyiapkan layanan berlangganan baru bernama WhatsApp Plus.

Fitur itu disebut-sebut akan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna, tanpa mengubah fungsi dasar aplikasi yang selama ini gratis.

Informasi mengenai rencana tersebut pertama kali diungkap oleh akun pengamat fitur WhatsApp, WABetaInfo, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (5/3).

Disebutkan bahwa layanan tersebut masih berada dalam tahap pengembangan, sehingga belum tersedia untuk publik.

Jika nantinya diluncurkan, WhatsApp Plus akan hadir dengan sistem langganan bulanan dan bisa digunakan oleh pengguna Android maupun iOS.

Fokus utamanya bukan menambah fitur komunikasi baru, melainkan memperluas opsi kustomisasi tampilan aplikasi.

Beberapa opsi personalisasi yang tengah disiapkan antara lain penggantian tema, ikon aplikasi, hingga warna aksen pada antarmuka.

Dalam pengujian awal, tersedia sekitar 14 pilihan ikon baru serta sejumlah warna yang dapat dipilih pengguna untuk menyesuaikan tampilan aplikasi sesuai selera.

