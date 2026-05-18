Optik Tunggal Gelar Pelatihan Pediatric Vision Bersama Praktisi Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Optik Tunggal terus memperkuat kualitas layanan dan kompetensi internal melalui program pelatihan pediatric vision care yang berlangsung pada Mei 2026.

Program pelatihan ini melibatkan sekitar 40 optometris Optik Tunggal dari berbagai store di Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pediatric vision care secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Optik Tunggal menghadirkan Dr. Scarlett Cacayuran Salva, O.D dari Centro Escolar University, Manila, Philippines sebagai Pediatric Optometrist dan Expert Advisor yang memberikan knowledge transfer serta pelatihan terkait pediatric vision screening.

Pelatihan ini berfokus pada berbagai aspek pediatric vision care, mulai dari pediatric handling, komunikasi dengan anak, pendekatan pemeriksaan visual anak, hingga awareness terhadap perkembangan kondisi visual pada anak di era digital.

Selain kemampuan teknis pemeriksaan, peserta pelatihan juga mendapatkan pendekatan mengenai psychological safety dalam pemeriksaan anak, termasuk bagaimana membantu anak merasa lebih nyaman dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Doli Rosmiaty, Direktur Operasional Retail Optik Tunggal mengatakan pemeriksaan mata anak tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti pemeriksaan dewasa.

Anak membutuhkan pendekatan komunikasi, observasi, dan metode pemeriksaan yang lebih adaptif sesuai tahap perkembangan mereka. Karena itu, peningkatan kompetensi optometris menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan kualitas layanan pediatric vision yang lebih optimal.

“Anak memiliki kebutuhan pemeriksaan visual yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga pendekatan yang dilakukan juga harus lebih spesifik. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan tim optometris memiliki pemahaman dan kemampuan yang semakin baik dalam memberikan pengalaman pemeriksaan yang nyaman sekaligus tepat bagi anak, inilah yang menjadi salah satu nilai pembeda utama Optik Tunggal dalam menghadirkan layanan vision screening di tempat lain,” ujar Doli Rosmiaty.