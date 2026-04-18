Optik Tunggal Hadirkan Solusi Kacamata untuk Wanita Berhijab 

jpnn.com, JAKARTA - Optik Tunggal menghadirkan koleksi agnès b. Hijab Series, kacamata hijab pertama di Indonesia sebagai solusi kacamata nyaman untuk penggunaan sehari-hari.

Koleksi ini dikurasi dengan mempertimbangkan aspek desain yang ringan, ramping, serta kemudahan penggunaan.

Dari sisi desain, agnès b. Hijab Series menampilkan konstruksi tangkai yang menyatu dari bagian depan hingga belakang frame, dengan permukaan yang halus dan proporsi yang seimbang.

Pendekatan ini membantu mengurangi gesekan berlebih dengan lapisan hijab, sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman dan mendukung kebutuhan akan kacamata tidak merusak hijab.

Selain itu, penggunaan nosepad dengan ketinggian yang sesuai membantu menjaga posisi frame tetap stabil selama digunakan.

Hal ini mendukung pengalaman penggunaan yang lebih praktis, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan frekuensi lepas–pasang yang tinggi.

Doli Rosmiaty, Direktur Operasional Optik Tunggal, menyampaikan kenyamanan dalam penggunaan kacamata menjadi salah satu faktor utama dalam pengalaman visual konsumen perempuan Indonesia.

Menurutnya, Optik Tunggal terus berupaya menghadirkan koleksi yang tidak hanya memperhatikan estetika, tetapi juga aspek fungsional yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan yang sesuai dengan gaya hidup modern.