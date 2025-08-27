Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025

jpnn.com, GIANYAR - Optik Tunggal turut menyemarakkan perhelatan Maybank Marathon Bali 2025 yang digelar pada 24 Agustus lalu di Bali United Training Center, Gianyar.

Lebih dari satu dekade kehadiran Optik Tunggal sebagai sponsor aktif di Maybank Marathon dan partisipasi kali ini tidak hanya menonjolkan sisi brand optik yang telah hadir dari tahun 1929, namun menegaskan kembali posisi Optik Tunggal sebagai mitra yang membawa nilai lebih bagi masyarakat melalui program sosial.

Salah satu sorotan utama adalah campaign #RunForCongenitalCataract bersama ZEISS, PERDAMI (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia), dan New Balance Eyewear yang telah menjadi komitmen sosial berkelanjutan dari Optik Tunggal sejak 2024 di MMB 2025.

Melalui kegiatan ini, Optik Tunggal mengusung misi mulia untuk mendukung anak-anak pejuang Katarak Kongenital agar dapat melihat dunia dengan lebih jelas dan penuh warna.

Selama masa campaign, partisipasi publik meningkat signifikan melalui challenge #RunForCongenitalCataract di media sosial.

Alexander F Kurniawan, CEO Optik Tunggal mengungkapkan sepuluh tahun kolaborasi ini merupakan perjalanan yang sarat makna.

Tidak hanya dari sisi pencapaian partisipasi, tetapi juga bagaimana gerakan sosial yang diusung kini telah menjadi bagian dari identitas Optik Tunggal.

Target 2.025 kacamata untuk anak-anak penderita Katarak Kongenital menjadi simbol utama dari kampanye ini. Angka tersebut bukan sekadar ambisi, tetapi refleksi dari komitmen Optik Tunggal untuk terus memberikan solusi nyata bagi permasalahan penglihatan di Indonesia.