Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025

Rabu, 27 Agustus 2025 – 22:48 WIB
Optik Tunggal Wujudkan Perubahan Nyata di Maybank Marathon 2025 - JPNN.COM
Optik Tunggal turut berkontribusi dalam ajang lari internasional Maybank Marathon di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Foto dok Optik Tunggal

jpnn.com, GIANYAR - Optik Tunggal turut menyemarakkan perhelatan Maybank Marathon Bali 2025 yang digelar pada 24 Agustus lalu di Bali United Training Center, Gianyar.

Lebih dari satu dekade kehadiran Optik Tunggal sebagai sponsor aktif di Maybank Marathon dan partisipasi kali ini tidak hanya menonjolkan sisi brand optik yang telah hadir dari tahun 1929, namun menegaskan kembali posisi Optik Tunggal sebagai mitra yang membawa nilai lebih bagi masyarakat melalui program sosial.

Salah satu sorotan utama adalah campaign #RunForCongenitalCataract bersama ZEISS, PERDAMI (Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia), dan New Balance Eyewear yang telah menjadi komitmen sosial berkelanjutan dari Optik Tunggal sejak 2024 di MMB 2025.

Baca Juga:

Melalui kegiatan ini, Optik Tunggal mengusung misi mulia untuk mendukung anak-anak pejuang Katarak Kongenital agar dapat melihat dunia dengan lebih jelas dan penuh warna.

Selama masa campaign, partisipasi publik meningkat signifikan melalui challenge #RunForCongenitalCataract di media sosial.

Alexander F Kurniawan, CEO Optik Tunggal mengungkapkan sepuluh tahun kolaborasi ini merupakan perjalanan yang sarat makna.

Baca Juga:

Tidak hanya dari sisi pencapaian partisipasi, tetapi juga bagaimana gerakan sosial yang diusung kini telah menjadi bagian dari identitas Optik Tunggal.

Target 2.025 kacamata untuk anak-anak penderita Katarak Kongenital menjadi simbol utama dari kampanye ini. Angka tersebut bukan sekadar ambisi, tetapi refleksi dari komitmen Optik Tunggal untuk terus memberikan solusi nyata bagi permasalahan penglihatan di Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Optik Tunggal mengusung misi mulia untuk mendukung anak-anak pejuang Katarak Kongenital agar dapat melihat dunia dengan lebih jelas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Optik Tunggal  Maybank Marathon 2025  Maybank Marathon  katarak  Mata 
BERITA OPTIK TUNGGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp