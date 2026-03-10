Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

Optimal Melayani Pelanggan, Singapore Airlines Berinovasi dengan Teknologi Canggih AI

Selasa, 10 Maret 2026 – 23:15 WIB
Optimal Melayani Pelanggan, Singapore Airlines Berinovasi dengan Teknologi Canggih AI - JPNN.COM
Singapore Airlines berkomitmen terhadap inovasi digital dan kepemimpinan di industri penerbangan dunia. Foto: dok SIA

jpnn.com, SINGAPORE - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA)  terus mengembangkan berbagai teknologi dalam memaksimalkan pelayanan bagi penumpang.  

Kali ini Singapore Airlines bekerja sama dengan OpenAI untuk mengembangkan solusi Generative Artificial Intelligence (GenAI) dengan kemampuan canggih.

Ini merupakan kali pertama OpenAI menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan jaringan internasional di dunia.

Baca Juga:

Teknologi GenAI mampu memahami dan menafsirkan teks, audio, diagram, serta video untuk meningkatkan kemampuan layanan pelanggan Singapore Airlines.

Selain itu, GenAI bisa menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas staf SIA.

Kerja sama kemitraan ini diawali dengan meningkatkan asisten virtual berbasis AI yang saat ini tersedia di situs resmi Singapore Airlines.

Baca Juga:

Melalui teknologi GenAI ini, SIA membantu pelanggan merencanakan, memesan dan mengatur perjalanan dengan lebih mudah.

Menurut George Wang, Senior Vice President Information Technology, Singapore Airlines, kolaborasi dengan OpenAI ini mencerminkan komitmen SIA  terhadap inovasi digital dan kepemimpinan di industri penerbangan dunia.

Teknologi GenAI mampu memahami dan menafsirkan teks, audio, diagram, serta video untuk meningkatkan kemampuan layanan pelanggan Singapore Airlines.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Singapore Airlines  Singapore Airlines Group  Teknologi AI  artificial Intelligence 
BERITA SINGAPORE AIRLINES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp