Optimal Melayani Pelanggan, Singapore Airlines Berinovasi dengan Teknologi Canggih AI

jpnn.com, SINGAPORE - Maskapai penerbangan Singapore Airlines (SIA) terus mengembangkan berbagai teknologi dalam memaksimalkan pelayanan bagi penumpang.

Kali ini Singapore Airlines bekerja sama dengan OpenAI untuk mengembangkan solusi Generative Artificial Intelligence (GenAI) dengan kemampuan canggih.

Ini merupakan kali pertama OpenAI menjalin kerja sama dengan maskapai penerbangan jaringan internasional di dunia.

Teknologi GenAI mampu memahami dan menafsirkan teks, audio, diagram, serta video untuk meningkatkan kemampuan layanan pelanggan Singapore Airlines.

Selain itu, GenAI bisa menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas staf SIA.

Kerja sama kemitraan ini diawali dengan meningkatkan asisten virtual berbasis AI yang saat ini tersedia di situs resmi Singapore Airlines.

Melalui teknologi GenAI ini, SIA membantu pelanggan merencanakan, memesan dan mengatur perjalanan dengan lebih mudah.

Menurut George Wang, Senior Vice President Information Technology, Singapore Airlines, kolaborasi dengan OpenAI ini mencerminkan komitmen SIA terhadap inovasi digital dan kepemimpinan di industri penerbangan dunia.