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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Optimalkan Layanan di Jam Sibuk Pagi, KAI Sesuaikan Jadwal LRT Jabodebek

Senin, 15 Juni 2026 – 01:28 WIB
Optimalkan Layanan di Jam Sibuk Pagi, KAI Sesuaikan Jadwal LRT Jabodebek - JPNN.COM
LRT Jabodebek. Foto dok LRT Jabodebek

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penyesuaian jadwal perjalanan LRT Jabodebek pada jam sibuk pagi hari (peak hour) mulai Senin (15/6).

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengakomodir tingginya mobilitas masyarakat pengguna transportasi publik di wilayah Jabodebek.

Penyesuaian dilakukan melalui penambahan frekuensi perjalanan pada pagi di hari kerja (weekday), sehingga memberikan fleksibilitas jadwal perjalanan bagi pengguna LRT Jabodebek dalam mobilitas hariannya dengan lebih nyaman dan efisien.

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Penyesuaian ini mulai diterapkan setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap pengoperasian Kereta Luar Biasa (KLB) uji coba penambahan frekuensi perjalanan pada jam sibuk pagi hari pada Senin (8/6) sampai Jumat (12/6).

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika mengatakan penyesuaian jadwal tersebut merupakan bentuk adaptasi layanan terhadap pola mobilitas pengguna yang terus berkembang.

"Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna LRT jabodebek pada pagi hari yang sangat padat, KAI melakukan penyesuaian jadwal perjalanan LRT Jabodebek dengan menambah frekuensi perjalanan pada pagi hari,” ujarnya.

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Adapun penambahan KA dan penyesuaian jadwal perjalanan di jam sibuk pagi sebagai berikut:

Jati Mulya – Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia:

Selain yang disebutkan, jadwal perjalanan LRT Jabodebek masih sama seperti sebelumnya.

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TAGS   Kereta Api Indonesia  PT Kereta Api Indonesia  LRT Jabodebek  LRT 
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