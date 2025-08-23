Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Optimalkan Perangkat Digital, Pertamina JBB Edukasi Pemilik SPBU

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 17:22 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) mengedukasi para pemilik SPBU untuk mengoptimalkan perangkat digital. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) mengedukasi para pemilik SPBU. Tujuannya menjaga keandalan operasional SPBU dari ancaman sambaran petir dan gangguan listrik lainnya yang mengganggu perangkat digital, 

Kegiatan yang digelar di Bogor ini diikuti 200 pemilik atau manager SPBU. Nantinya, kegiatan serupa juga akan digelar di beberapa kota lain, antara lain Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cirebon, dan Sukabumi.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pengelola SPBU memahami pentingnya perlindungan perangkat digital," kata Sales Area Manager Retail Jabode, Sadli Ario Priambodo, Sabtu (23/8). 

Kegiatan ini juga menekankan rencana peningkatan sistem kelistrikan yang lebih andal dan berfitur proteksi khusus, serta sosialisasi pemanfaatan fitur-fitur digitalisasi secara tepat dan bertanggung jawab. 

Melalui program ini, Pertamina Patra Niaga berharap dapat mendorong efisiensi kerja sekaligus mengurangi risiko kesalahan operasional di SPBU.

"Agar sistem digitalisasi SPBU dapat berjalan lebih efektif dan andal,” ujar Sadli.

Tim Channel Digitalization Operation yakni Atas Hasibuan dan Wahyudi Wirjanto juga berdiskusi langsung kepada para pengelola terkait penggunaan sistem digitalisasi SPBU secara baik dan benar yang di mana akan mendukung efektivitas kerja.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria menambahkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memaksimalkan operasional dan pengetahuan terkait teknologi SPBU makin meningkat mengenai digitalisasi. 

