JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Raih Penghargaan di Ajang Cloudera APAC Award 2025

Kamis, 21 Agustus 2025 – 12:38 WIB
Optimalkan Teknologi AI, Bank Mandiri Raih Penghargaan di Ajang Cloudera APAC Award 2025 - JPNN.COM
Keberhasilan Bank Mandiri meraih penghargaan kategori Analytics, Machine Learning, and AI Advantages pada ajang Cloudera APAC Award 2025 ditopang perform SuperApp Livin’ by Mandiri yang tumbuh 24 persen setahun menjadi 31,6 juta pengguna per Mei 2025. Foto: Dokumentasi Bank Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus mengukuhkan posisinya sebagai leader transformasi digital di industri perbankan dengan menghadirkan layanan berbasis teknologi yang inovatif dan handal.

Melalui strategi digital terintegrasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), bank bersandi saham BMRI ini berhasil menghadirkan terobosan yang tidak hanya memperkaya pengalaman nasabah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Langkah tersebut turut memperkuat posisi bank berlogo pita emas ini di kancah industri perbankan regional maupun global.

Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan kategori Analytics, Machine Learning, and AI Advantages pada ajang Cloudera APAC Data Impact Award (DIA) 2025.

SVP Enterprise Data Analytics Bank Mandiri Kurnia Sofia Rosyada menyatakan Bank Mandiri secara kontinu memanfaatkan data analytics dan teknologi AI untuk meningkatkan layanan bagi nasabah dengan menghasilkan produk lebih personal, meningkatkan efisiensi, serta mengakselerasi adopsi layanan.

Cloudera merupakan perusahaan teknologi asal AS yang mengembangkan platform data berbasis cloud hybrid untuk pengelolaan big data di berbagai sektor.

Melalui Cloudera Data Impact Awards, ajang tahunan yang telah berjalan lebih dari satu dekade, Cloudera memberi apresiasi kepada organisasi yang memanfaatkan platformnya secara inovatif dan berdampak signifikan.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional bagi pelopor inovasi berbasis data, termasuk institusi perbankan besar Asia Pasific.

Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan kategori Analytics, Machine Learning, and AI Advantages pada ajang Cloudera APAC Award 2025

TAGS   Bank Mandiri  Penghargaan  Cloudera APAC Award  industri perbankan  Teknologi AI  Livin by Mandiri  Kopra by Mandiri  Perbankan digital 
