Optimisme Konsumsi Masyarakat Kian Membaik, Suntikan Rp270 T Dinilai Manjur

Jumat, 28 November 2025 – 17:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme masyarakat terhadap konsumsi dan produksi kini makin membaik.

Purbaya menilai perbaikan konsumsi didorong meningkatnya kepercayaan publik serta permintaan domestik yang terjaga.

Hal tersebut tercermin dari data penjualan ritel yang tetap melanjutkan tren positif di tengah dinamika ekonomi.

Dia menjelaskan belanja masyarakat terus menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada kategori barang-barang tahan lama.

Secara rinci, di sektor riil, Purbaya memaparkan data pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor.

"Di sektor riil, penjualan motor tumbuh 8,4% year-on-year, jadi sudah positif tinggi," ujar Purbaya dalam Rapar Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11).

Sementara itu, untuk kendaraan roda empat, Purbaya mengaku angkanya masih berada di zona negatif, tetapi tren pemulihan sudah terlihat jelas.

Menkeu memprediksi pembalikan tren ke arah positif akan segera terjadi dalam waktu dekat.