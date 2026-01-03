Optimistis Ekonomi Membaik, XPND Bantu Perusahaan Asing Investasi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki tahun 2026, prospek ekonomi Indonesia diprediksi tetap tangguh di tengah dinamika global. Dengan pertumbuhan PDB yang diproyeksikan stabil di atas 5% dan penguatan hilirisasi industri, Indonesia kian mengukuhkan posisinya sebagai magnet utama investasi asing (Foreign Direct Investment) di Asia Tenggara.

Momentum emas ini menjadi peluang besar bagi investor global untuk menanamkan modal di pasar domestik yang kian matang. Menangkap peluang tersebut, PT Ekspansi Bisnis Indonesia (XPND) resmi meluncurkan layanan terintegrasi bertajuk "The Indonesia Gateway: Accelerating Business Expansion 2026" di kantor pusatnya, Jakarta.

Inisiatif tersebut dihadirkan sebagai solusi strategis bagi perusahaan asing untuk menavigasi kompleksitas regulasi dan mempercepat realisasi bisnis di tanah air.

"Indonesia menawarkan peluang yang luas, tetapi membutuhkan kepatuhan dan struktur bisnis yang tepat. Kehadiran The Indonesia Gateway diharapkan membantu investor menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis di sini secara lebih sistematis," ujar Chairman XPND, Agustianto Batubara, Rabu (14/5).

Dia mengatakan, meskipun daya tarik pasar Indonesia sangat tinggi, hambatan operasional dan pemahaman sistem hukum lokal sering kali menjadi batu sandungan bagi pemodal internasional. Perbedaan prosedur perizinan dan praktik bisnis sering kali memperlambat transisi dari rencana investasi menuju operasional nyata.

Agustianto menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam menghadapi karakter regulasi di Indonesia yang spesifik.

Program The Indonesia Gateway dirancang sebagai kerangka kerja satu pintu (one-stop solution). XPND membangun ekosistem layanan yang mencakup empat area Utama yaitu Konsultasi Strategi Masuk Pasar, Pendirian Badan Usaha dengan legalitas dan kepatuhan hukum sesuai UU yang berlaku.

"Selain itu juga layanan keimigrasian untuk empermudah mobilitas tenaga kerja ahli asing serta dukungan operasional bisnis sejak hari pertama," ujarnya.