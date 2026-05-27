Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Optimistis! Gaikindo Menilai Daya Beli Masyarakat Belum Benar-Benar Melemah

Rabu, 27 Mei 2026 – 20:33 WIB
Optimistis! Gaikindo Menilai Daya Beli Masyarakat Belum Benar-Benar Melemah - JPNN.COM
Ilustrasi penjualan mobil baru. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah, industri otomotif nasional justru dinilai masih punya ruang untuk tumbuh.

Optimisme itu disampaikan Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Kukuh Kumara, yang melihat tren pasar kendaraan masih bergerak positif hingga April 2026.

Menurut Kukuh, capaian penjualan kendaraan sejauh ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat belum benar-benar melemah.

Baca Juga:

Oleh karena itu, momentum tersebut perlu dijaga agar industri otomotif tetap bergerak di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Kalau kita lihat dari capaian sampai bulan April kan masih positif. Walaupun ada pemberitaan sana-sini, tetapi angkanya menunjukkan penjualan masih positif,” ujar Kukuh di Jakarta, Selasa.

Dia menilai industri otomotif memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, karena melibatkan rantai bisnis yang panjang.

Baca Juga:

Mulai dari pabrikan kendaraan, produsen komponen, hingga sektor pendukung lainnya. Ketika pasar bergerak, industri di belakangnya ikut berputar.

Optimisme itu juga membuat pelaku industri diyakini tidak akan gegabah menaikkan harga kendaraan meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tertekan.

Di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah, industri otomotif nasional justru dinilai masih punya ruang untuk tumbuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gaikindo  Pasar otomotif Indonesia  daya beli masyarakat  penjualan mobil baru 
BERITA GAIKINDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp