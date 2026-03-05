ORADO Resmi Buka Pendaftaran Bagi Masyarakat yang Ingin Jadi Atlet Domino Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi atlet domino nasional.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi organisasi dan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menekuni olahraga strategi tersebut secara kompetitif.

Ketua Harian PB ORADO Giri Bayu Kusumah mengatakan pembukaan pendaftaran ini merupakan bagian dari upaya PB ORADO memperluas pembinaan atlet domino dari berbagai daerah sekaligus mempersiapkan kompetisi berjenjang hingga tingkat nasional.

“PB ORADO membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia yang ingin menjadi atlet domino. Proses pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui website resmi organisasi,” kata Giri dalam keterangannya.

Menurut dia, domino telah berkembang menjadi olahraga strategi yang membutuhkan kemampuan analisis, konsentrasi, serta perhitungan taktis yang matang. PB ORADO pun menyiapkan sistem registrasi digital untuk memudahkan calon atlet bergabung dalam ekosistem olahraga domino nasional.

Untuk mendaftar sebagai atlet domino, calon peserta dapat mengikuti tiga langkah sederhana.

- Langkah pertama, mengunjungi situs resmi PB ORADO di www.orado.co.id?

- Langkah kedua, calon atlet diminta mengklik tombol pendaftaran dan melengkapi data diri, termasuk memilih domisili serta kota tempat tinggal sesuai identitas.