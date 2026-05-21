ORADO Resmi Jadi Anggota KONI Pusat, Domino Bersiap Tembus Panggung Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Olahraga domino resmi naik kelas. Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) kini sah menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat dalam agenda Rakernas dan Musornaslub KONI 2026 di Pullman Jakarta Central Park, Kamis (21/5/2026).

Keputusan tersebut langsung disambut meriah peserta sidang setelah Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn.) Andrie T.U. Soetarno, menyatakan ORADO resmi memenuhi syarat masuk ke dalam keluarga besar KONI.

"Dan secara resmi ORADO bisa menjadi anggota KONI Pusat, setuju," ujar Andrie disambut tepuk tangan peserta forum.

Masuknya ORADO ke KONI dianggap menjadi tonggak besar bagi dunia domino Indonesia. Permainan yang selama ini identik dengan hiburan masyarakat kini mulai diposisikan sebagai olahraga strategi yang memiliki sistem pembinaan profesional dan peluang melahirkan atlet berprestasi.

KONI menilai perkembangan ORADO berlangsung sangat cepat dalam waktu singkat. Organisasi tersebut dinilai sukses membangun kepengurusan di berbagai daerah sekaligus mulai melakukan pembinaan atlet secara terstruktur.

Tak hanya itu, bergabungnya ORADO ke KONI juga membuka jalan bagi domino untuk tampil lebih kompetitif hingga menembus level nasional bahkan internasional.

Ketua Umum PB ORADO, Yooky Tjahrial, menyebut pengakuan dari KONI menjadi momen bersejarah bagi perjalanan olahraga domino di Indonesia.

"Ini bukan hanya pengakuan terhadap organisasi, tetapi juga bentuk kepercayaan bahwa olahraga domino memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai olahraga prestasi," kata Yooky.