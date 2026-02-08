Orang Ini Diduga Manggul Mayat di Permukiman, Viral, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria tertangkap CCTV diduga sedang memanggul mayat di tengah permukiman warga.

Pria itu melintas di lingkungan RT 012 RW 06, Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

"Masih kami selidiki," kata Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara melalui pesan singkat, Minggu.

Kendati wajah pria yang diduga membawa mayat pada Sabtu (7/2) malam sekitar pukul 18.58 WIB itu terekam jelas dalam rekaman kamera pengawas (CCTV), polisi belum membeberkan konfirmasi apakah identitas pria itu sudah dikantongi atau belum.

Sementara itu, pada video yang diunggah oleh akun Instagram @infojakbar24, pria itu mengenakan baju kaus lengan panjang berwarna hitam, celana jins sobek serta sepatu berwarna hitam, tanpa sama sekali menutup wajahnya.

Dia berjalan di antara rumah-rumah warga sambil memanggul sesuatu yang terbungkus karung berwarna putih.

Baca Juga: Mayat Wanita di Kali Pesanggrahan Jakbar Kondisinya Membusuk

Isi karung itulah yang diduga oleh orang yang merekam video CCTV itu sebagai mayat.

"Ini kepalanya, nih. Diduga membawa mayat, entah orang mana dan ini kakinya, tuh," kata suara dalam video mengidentifikasi bentuk dalam karung yang dipanggul oleh pria itu.