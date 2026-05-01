JPNN.com - Dahlan Iskan

Orang Kuat

Oleh Dahlan Iskan

Jumat, 01 Mei 2026 – 06:56 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya ke IKN lagi Selasa siang kemarin. Berarti sudah lebih dua tahun saya tidak ke Kaltim. Banyak yang berubah. Ada yang tidak.

Yang tidak berubah adalah ini: antrean panjang mobil di mulut SPBU –antre bahan bakar solar. Di mana-mana. Yang di dekat IKN yang paling panjang: hampir dua kilometer.

Dulu pun begitu. Berarti sudah lebih dua tahun tidak ada perbaikan keadaan. Bahkan sudah lebih tiga tahun.

Baca Juga:

Humor pahit pun beredar di masyarakat: "Kita baca kilang minyak terbesar di Indonesia sudah diresmikan di Balikpapan, antrean mobil di SPBU dekat Balikpapan justru kian panjang".

Saya memuji kesabaran para sopir dan pemilik truk di sana. Sanggup bermalam di pinggir jalan antre bahan bakar. Padahal Anda sudah tahu: Kaltim itu lumbung energi nasional. "Ayam mati di lumbung" ternyata bukan hanya pepatah.

Dari IKN saya ke Samarinda: sama. Di mana-mana jalan raya dekat SPBU terasa menyempit. Esok paginya saya ke arah Tenggarong –ibu kota kabupaten Kutai Kartanegara: idem dito.

Baca Juga:

Bupati Kutai yang baru Aulia Rahman Basri –yang setelah terpilih pindah dari PDI-Perjuangan ke Gerindra– tidak akan bisa mengatasi itu.

Bahkan, mungkin saja, antrean panjang itu sudah dianggap "new normal". Kini istilah abnormal tidak lagi memalukan –sejak ditemukan istilah "new normal". Termasuk korupsi. Sudah dianggap new normal. Pun kriminalisasi.

BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
