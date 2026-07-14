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JPNN.com - Dahlan Iskan

Orang Kuat

Oleh Dahlan Iskan

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:35 WIB
Orang Kuat - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Setelah melihat sepak bola di Amerika dan Kanada, lalu pulangnya mampir Tiongkok dan Russia, akhirnya saya menemukan semifinal "Piala Dunia" di Jakarta: Trunojoyo v Gedung Bundar.

Anda sudah tahu: Komandan Satuan Pemberantasan Korupsi Mabes Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Febrie Adriansyah.

Orang KuatIlustrasi dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah.--

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Skor 1-0 untuk Irjen Pol Totok. Boleh juga disebut 3-0.

Irjen Pol Totok memang menghadapi tiga perkara besar yang tiga-tiganya melibatkan nama Febrie.

Yang pertama: terkait utang piutang antara anak perusahaan BUMN Krakatau Steel, dengan perusahaan swasta pemasok besi. Tagih-menagih. Si penagih pakai beking. Jumlahnya sebenarnya tidak seberapa –meski bagi "perusuh'' Disway seperti Ima Lawaru bisa untuk beli buku novel judul apa pun yang pernah ada di jagad raya.

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Yang kedua: terkait perkara korupsi di perusahaan asuransi milik TNI, Asabri. Juga di perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya. Hebohnya luar biasa –saking besarnya. Sampai uang Asabri ludes –yang asalnya dari potongan gaji anggota TNI.

Para direktur Asabri sudah masuk penjara. Antara delapan sampai 16 tahun. Bintangnya adalah salah satu pengusaha besar asal Solo yang juga aktif sebagai koki goreng saham di pasar modal: Benny Tjokro. Bentjok, begitu biasa disingkat, dijatuhi hukuman berat: seumur hidup.

Setelah melihat sepak bola di Amerika dan Kanada, akhirnya saya menemukan semifinal 'Piala Dunia' di Jakarta: Trunojoyo v Gedung Bundar.

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TAGS   Dahlan Iskan  Orang Kuat  Febrie Adriansyah  Jampidsus  Polri  Irjen Pol Totok Suharyanto  batu bara  PLN  Asabri  Jiwasraya  Krakatau Steel  Disway  Disway hari ini 
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