Orangtua Ahmed Al Ahmed Menyebut Putranya Sebagai Pahlawan dalam Serangan di Sydney

Orangtua dari pemilik toko buah yang berhasil melumpuhkan dan melucuti senjata salah satu penyerang di Pantai Bondi menyebut putra mereka sebagai pahlawan.

Rekaman video menunjukkan Ahmed Al Ahmed, 43 tahun, berlari ke arah salah satu penembak dari belakang sebelum merebut senjata senapan dari penembak.

Rekaman ini sudah disiarkan oleh media di seluruh dunia dan telah dilihat lebih dari 22 juta kali di media sosial.

Kemudian terlihat ada orang kedua berlari ke arah penembak yang sudah tidak bersenjata dan melemparkan sebuah benda ke arahnya. Saat penembak mulai pergi, keduanya tetap bersembunyi di balik pohon.

Orangtua Ahmed mengatakan kepada ABC jika putranya ditembak empat hingga lima kali di bahunya, dengan beberapa peluru masih bersarang di dalam tubuhnya.

Mohamed Fateh Al Ahmed dan Malakeh Hasan Al Ahmed mengatakan mereka baru tiba di Sydney dari Suriah beberapa bulan yang lalu dan telah terpisah dari putra mereka sejak ia datang ke Australia pada tahun 2006.

'Dia melihat orang-orang sekarat'

Ibu dari Ahmed mengatakan dirinya "memukul-mukul badanya sendiri dan menangis" ketika menerima telepon kalau putranya telah ditembak dalam "kecelakaan."

"Dia melihat mereka sekarat, dan orang-orang kehilangan nyawa mereka, dan ketika pria itu [penembak] kehabisan amunisi, dia mengambilnya darinya, tetapi dia terkena tembakan," katanya.