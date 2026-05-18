Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba

Senin, 18 Mei 2026 – 13:05 WIB
Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba - JPNN.COM
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto saat menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Universitas Tarumanagara (Untar) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (16/5/2026), Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, dan terbebas dari narkoba.

Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Komjen Suyudi saat menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Universitas Tarumanagara (Untar) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (16/5/2026).

Baca Juga:

Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba

Dalam kesempatan tersebut dikukuhkan sebanyak 2.576 wisudawan yang terdiri dari program sarjana, program profesi, magister, dan doktor.

Komjen Suyudi menegaskan ancaman narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat melemahkan kualitas generasi penerus bangsa.

Baca Juga:

“Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, menguasai teknologi, serta bebas dari narkoba,” tegas Kepala BNN di hadapan ribuan wisudawan dan tamu undangan.

Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba

Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Untar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Untar  Wisuda Untar  Universitas Tarumanagara  Kepala BNN  Komjen Suyudi Ario Seto  bebas narkoba  Indonesia Emas 2045 
BERITA UNTAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp