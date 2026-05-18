Orasi di Wisuda Untar, Kepala BNN Tekankan Pentingnya Generasi Tangguh Bebas Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, dan terbebas dari narkoba.

Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Pesan tersebut disampaikan Komjen Suyudi saat menyampaikan orasi bertajuk 'Peran Strategis Generasi Muda dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045' pada Wisuda ke-87 Universitas Tarumanagara (Untar) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut dikukuhkan sebanyak 2.576 wisudawan yang terdiri dari program sarjana, program profesi, magister, dan doktor.

Komjen Suyudi menegaskan ancaman narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat melemahkan kualitas generasi penerus bangsa.

Baca Juga: Untar Tegaskan Penguatan dan Ekspansi Global Lewat Tema Imlek Flourish Beyond Fortune

“Indonesia Emas 2045 hanya dapat tercapai apabila generasi mudanya sehat, tangguh, produktif, menguasai teknologi, serta bebas dari narkoba,” tegas Kepala BNN di hadapan ribuan wisudawan dan tamu undangan.