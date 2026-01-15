Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Orasi di YGPEA, Irjen Herry: Investasi Peradaban Dimulai dari Generasi Muda Merawat Alam

Kamis, 15 Januari 2026 – 14:22 WIB
Orasi di YGPEA, Irjen Herry: Investasi Peradaban Dimulai dari Generasi Muda Merawat Alam - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat memberikan orasi pada kegiatan Youth Green Policing Eco Academy (YGPEA) 2026 di GOR Tri Buana, Pekanbaru, Kamis (15/1/2026). Foto: Dokumentasi Bidhumas Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan investasi terbesar suatu daerah bukan semata infrastruktur fisik, melainkan kualitas manusia, nilai, dan kesadaran kolektif generasi mudanya.

Menurutnya, masa depan peradaban Riau ditentukan oleh pilihan hari ini, yakni apakah generasi muda memilih peduli atau abai.

Penegasan itu disampaikan Irjen Herry saat memberikan orasi pada kegiatan Youth Green Policing Eco Academy (YGPEA) 2026 yang diikuti sekitar 1.000 siswa se-Provinsi Riau, bertempat di GOR Tri Buana, Pekanbaru, Kamis (15/1).

Baca Juga:

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah pemikir dan tokoh nasional sebagai orator, antara lain Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, Guru Besar Filsafat Sosial UNJ Robet, serta aktivis lingkungan Sherly Annavita.

Mereka bersama-sama menegaskan pentingnya membangun kesadaran ekologis dan etika sosial sejak usia muda.

Dalam orasinya, Irjen Herry menekankan perubahan peradaban selalu dimulai dari generasi muda yang berani berpikir, bersikap, dan bertindak.

Baca Juga:

Dia mengatakan kepemimpinan tidak lahir dari jabatan, melainkan dari keberanian mengambil tanggung jawab moral ketika banyak orang memilih diam.

“Kalian tidak harus menjadi pejabat atau tokoh terkenal untuk berdampak. Menjadi generasi yang peduli, berani, dan bertanggung jawab sudah merupakan investasi peradaban,” ujar Irjen Herry.

Simak, paparan yang disampaikan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat memberikan orasi pada kegiatan YGPEA 2026 di GOR Tri Buana Pekanbaru

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YGPEA 2026  generasi muda  Irjen Herry Heryawan  Kapolda Riau  Peradaban  Alam  Rocky Gerung  Sherly Annavita 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp