Orderkuota Bagikan Cara Aman Mengajukan Komplain Tanpa Terjebak Penipuan

jpnn.com, JAKARTA - Orderkuota merespons maraknya penyalahgunaan identitas Customer Service (CS) di ruang digital dengan mengingatkan pengguna agar lebih berhati-hati saat mencari bantuan terkait kendala transaksi.

Tim Legal Orderkuota, Aprillya menyatakan, satu-satunya cara yang aman untuk menyampaikan komplain adalah melalui fitur Bantuan atau Live Chat yang tersedia di dalam aplikasi Orderkuota.

Imbauan tersebut disampaikan setelah munculnya berbagai nomor WhatsApp dan informasi yang mengatasnamakan Customer Service Orderkuota di mesin pencari, media sosial, hingga platform digital lainnya. Kondisi itu dinilai berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk menipu pengguna.

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"Prosedur pengaduan resmi dan paling aman bagi seluruh pengguna yang mengalami kendala transaksi adalah melalui fitur Bantuan atau Live Chat yang tersedia langsung di dalam aplikasi Orderkuota," ungkap Aprillya melalui keterangan resmi, Selasa (4/8).

Aprillya menegaskan, Orderkuota tidak menyediakan layanan Customer Service melalui nomor WhatsApp. Karena itu, pengguna diminta tidak mencari kontak layanan pelanggan melalui mesin pencari maupun sumber lain di luar aplikasi.

Menurutnya, informasi yang beredar di internet belum tentu berasal dari sumber resmi. Dalam sejumlah kasus, oknum memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarkan nomor atau akun yang mengatasnamakan Customer Service guna mengelabui pengguna.

Demi memastikan keaslian layanan, pengguna diminta membuka aplikasi Orderkuota, kemudian memilih menu Bantuan atau Live Chat yang tersedia di halaman utama. Dari menu tersebut, sistem akan mengarahkan pengguna ke daftar kanal komunikasi resmi yang telah diverifikasi Orderkuota.

Kanal resmi tersebut, meliputi akun Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube resmi Orderkuota. Sementara itu, dia kembali menegaskan bahwa tidak ada layanan Customer Service melalui WhatsApp.