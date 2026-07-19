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JPNN.com - Entertainment - Musik

Ordinari Perkenalkan Diri Lewat Jelata, Soroti Kegelisahan Kehidupan Urban

Minggu, 19 Juli 2026 – 10:10 WIB
Ordinari Perkenalkan Diri Lewat Jelata, Soroti Kegelisahan Kehidupan Urban - JPNN.COM
Ordinari, band post-punk yang beranggotakan Gary dan Jerry. Foto: Dok. Ordinari

jpnn.com, JAKARTA - Band post-punk pendatang baru asal Jakarta Selatan, Ordinari, memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia.

Perkenalan tersebut ditandai dengan peluncuran lagu serta video musik perdana yang bertajuk Jelata.

Video musik Jelata sekaligus menjadi candradimuka menuju mini album (EP) debut Ordinari yang bertitel Manusia.

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Mini album itu dijadwalkan rilis digital pada 31 Juli 2026, disusul rilisan fisik berupa kaset pada 31 Agustus 2026 di bawah naungan label independen asal Malaysia, Tampui Records.

Adapun Ordinari dihuni oleh duo musisi yang telah lama melintang di kancah musik independen yakni Jerry (drum/norrfrygt) dan Gary (gitar, bass, vokal/Vague, Dummel, Drohaka, Lockoff).

Ordinari lahir dari semangat sederhana: merekam realitas dari sudut pandang 'orang biasa' di tengah tekanan kehidupan urban. Sesuai namanya yang diambil dari kata 'ordinary', duo itu membawa etos 'we are ordinary but not mediocre'.

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Jelata menjadi representasi paling gamblang dari narasi sosial dan emosional yang ingin disampaikan Ordinari. Berbeda dengan musik protes yang meledak-ledak, Jelata punya pendekatan yang lebih melankolis.

“Gue merasa sekarang keadaan lagi enggak baik-baik saja, dan gue tahu gue enggak sendirian. Banyak banget yang merasakan hal yang sama. Tapi gue capek marah-marah tentang ini. Gue mau nuansanya lebih ke arah sedih. Makanya milih jalur powerpop atau post-punk,” ungkap Gary dari Ordinari.

Band post-punk pendatang baru asal Jakarta Selatan, Ordinari, memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia. L

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TAGS   Ordinari  Band Ordinari  Lagu Ordinari  Album Ordinari 

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