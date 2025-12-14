Oreo Donasikan 2,5% Keuntungan untuk Pendidikan Anak Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Misi mulia untuk mendukung pendidikan anak Indonesia terus digaungkan berbagai pihak termasuk kalangan swasta. Seperti yang dilakukan Mondelez Indonesia melalui program berkelanjutan "Oreo Berbagi Serunya Berilmu".

Merek biskuit favorit ini berkomitmen mendonasikan 2,5 persen keuntungan dari penjualannya sepanjang tahun 2025 untuk sektor pendidikan. Inisiatif ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan (playful learning), khususnya bagi anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah di Indonesia.

"Sejak diluncurkan pada Maret 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 1.500 anak yatim piatu, memberikan bekal penting untuk masa depan mereka," kata Marketing Director Mondelez Indonesia, Anggya Kumala, Minggu (14/12).

Anggya menjelaskan, donasi Oreo difokuskan pada penyediaan alat bantu belajar yang seru dan interaktif. Hal ini sejalan dengan tujuan brand Oreo untuk terus menciptakan momen kebersamaan yang seru.

“Kami percaya bahwa suasana belajar yang seru dan menyenangkan adalah kunci menumbuhkan motivasi anak, sehingga mereka dapat menyerap materi lebih cepat,” ujarnya.

Selain alat bantu belajar hasil kolaborasi dengan Surya Institute, dukungan juga disalurkan dalam bentuk perangkat keras penting, seperti laptop dan tas sekolah, guna memastikan dukungan pembelajaran yang menyeluruh bagi anak.

Keberhasilan program ini diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Oreo menggandeng SOS Children's Villages Indonesia pada tahap awal dan kini telah memperluas sinergi dengan Kitabisa.org serta Sahabat Yatim.

Penyaluran donasi tahap terbaru ini menjangkau lebih dari 1.000 anak yatim piatu di berbagai provinsi, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Jambi, Sumatra Utara, hingga Sumatra Barat.