ORI029 Bisa Jadi Pilihan Investasi yang Aman & Bijak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pertama, yakni SBN seri ORI029 yang sudah bisa dibeli di aplikasi investasi Bibit.id pada 26 Januari—19 Februari 2026.

ORI029 ditawarkan dengan dua tipe produk, yakni ORI029-T3 untuk jangka waktu jatuh tempo (tenor) tiga tahun dengan imbal hasil (kupon) sebesar 5,45% per tahun serta ORI029-T6 untuk tenor enam tahun dengan kupon sebesar 5,80% per tahun.

Pembelian/pemesanan minimal untuk ORI029-T3 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.

Sementara itu, pembelian/pemesanan minimal untuk ORI029-T6 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 miliar.

ORI029 menawarkan imbal hasil tetap (fixed rate) yang tetap stabil sampai jatuh tempo, walaupun kondisi ekonomi naik turun.

Dengan imbal hasil fixed rate, investor tidak perlu khawatir dengan ketidakpastian ekonomi nasional, dinamika geopolitik global atau tren penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).

Misalnya suku bunga BI mengalami penurunan, kupon ORI029 tidak akan turun karena bersifat fixed rate/tetap sehingga dapat memberikan passive income tetap bulanan yang stabil kepada para investor hingga tiga dan enam tahun ke depan.

“Kupon akan dibayarkan kepada investor setiap bulan sehingga bisa menjadi passive income yang menarik. Selain itu, ORI029 merupakan instrumen investasi yang pembayaran kupon dan pokoknya 100% dijamin oleh undang-undang sehingga para investor tidak perlu khawatir,” jelas Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William.