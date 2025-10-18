Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Ormas Dukung Polda Riau Tindak Aksi Pemerasan, Dinilai Ganggu Roda Ekonomi

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 17:54 WIB
Polda Riau merilis penangkapan Ketum Ormas Petir. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) besar di Riau menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polda Riau yang menangkap Ketua Umum Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), JS, atas dugaan pemerasan terhadap sebuah perusahaan sawit dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Tindakan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Provinsi Riau.

Ketua DPD IPK Riau, Kasten Harianja, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh tindakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian. 

“Saya selaku Ketua IPK Riau mendukung Polda Riau menindak aksi pemerasan yang dilakukan oleh oknum ketua ormas. Saya juga mengimbau seluruh kader agar menghindari segala bentuk tindakan melawan hukum, termasuk pemerasan, pungli, dan aksi premanisme,” kata Kasten pada Sabtu (18/10).

Dukungan serupa juga datang dari Ketua Grib Jaya Riau Irfan Raja Kumala, yang menilai langkah tegas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai bentuk nyata penegakan hukum tanpa pandang bulu.

“Grib Jaya mengapresiasi langkah tegas Kapolda Riau dalam menangkap ormas yang melakukan tindak pidana. Kami selalu mengingatkan kader, anggota, dan simpatisan untuk menghormati hukum. Grib telah lama berkontribusi terhadap iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat. Kami setia kepada negara,” ujar Irfan.

Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kota Pekanbaru, Nardo Ismanto menambgakan pemerasan yang dilakukan oleh oknum ormas sangat merugikan masyarakat luas.

“Pemerasan sangat mengganggu roda ekonomi dan memiliki dampak negatif yang luas. Meskipun sering terjadi pada skala mikro, dampaknya dapat meluas hingga ke tingkat makroekonomi, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi,” ujar Nardo.

